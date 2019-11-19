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  • Son Güncelleme: 19.11.2019 15:47

Son dakika: İSPARK değnekçileri gözaltına alındı

() iştiraki İSPARK''a ait bazı otoparklarda, mesai saatleri dışında park eden sürücülerden yetkileri olmadığı halde para talep eden değnekçiler tekrar ortaya çıkmıştı. ekipleri 'nda gece saatlerinde araçları yönlendiren 2 değnekçiyi gözaltına aldı.

İSPARK değnekçileri gözaltına alındı

Özellikle restoran, deniz kenarı ve eğlence mekanları gibi kalabalık yerlerin yakınındaki İSPARK otoparkları işgal eden değnekçiler sürücülerden para talep ediyordu. Hafta sonu çekilen görüntülerde Bulvarı'ndaki değnekçi 'Fiş kesiyor musun?' sorusu üzerine, "Fiş yok. Biz de burada çorbadayız, ekmekteyiz. 10 lira ver yeter" şeklinde cevap vermişti. Kimi değnekçiler ise görüntülendiğini anladığı sırada kaçmaya başlamıştı. Değnekçilerin görüntülerde sürücülere, "Kafana göre ne versen yeter, gündüz İSPARK bakıyor akşam biz bakıyoruz, aracınız burada güvende, çizilmez" gibi ifadeler kullanmıştı. , Bakırköy ve Karaköy'deki otoparkların da değnekçiler tarafından işgal edildiği görülmüştü.

2 DEĞNEKÇİ GECE SAATLERİNDE GÖZALTINA ALINDI
Haberlerden sonra harekete geçen ekipleri çalışma başlattı. Haber görüntülerini inceleyen ekipler değnekçileri tespit etti. Tespit edilen Kazım A.(53) ve Süleyman T.(53) saat 00.15'te üzerinde araçları yönlendirirken gözaltına alındı. Kazım A.'nın 5 trafik kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve 2 kasten yaralama olmak üzere toplam 8 suç kaydı olduğu tespit edilirken, Süleyman T.'nin de trafik kanuna muhalefetten kaydı olduğu ortaya çıktı. Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesilen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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