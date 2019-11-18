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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 13:54

Son dakika: ''deki El-Kaide üyesi tutuklandı

Son dakika haberi... 'da Çarşamba günü yakalanan terör örgütü üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'Turuncu Kategori'deki El-Kaide üyesi tutuklandı
Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü() ekipleri, üyesi ve de yer alan 'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlatmış ve soruşturma kapsamında, Başakşehir'de bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakalamıştı.



İçişleri Bakanlığı tarafından 'Aranan teröristler' listesinde 'Turuncu' kategoride bulunan terör örgütü El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün, emniyetteki işlemlerinin ardından 16 Kasım'da adliyeye sevk edildi. Çıkartıldığı mahkemece tutuklanan Cüşkün cezaevine gönderildi.

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