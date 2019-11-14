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  • 14.11.2019 12:48
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 13:16

Son dakika: de bulunan El-Kaide üyesi 'da yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesinde de bulunan ve terör örgütü üyesi olan Mevlüt Cüskün., Suriye‘den yasa dışı yollarla geldiği ’da yakalandı.

Turuncu kategoride bulunan El-Kaide üyesi yakalandı

Aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün 'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El Kaide üyesi olan ve aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan Mevlüt Cüşkün'ün, uzun süre Suriye'de çatışma bölgelerinde bulunduktan sonra kaçak yollarla yurda girerek İstanbul'a geldiği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, Başakşehir'de operasyon düzenleyen ekipler, Cüşkün'ü yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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