Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde işgal ettikleri askeri birliklerde ele geçirdikleri savaş uçaklarını, tankları, zırhlı araçları ve savaş helikopterlerini kullanarak milli iradeyi gasbetmeye çalışan darbecilere, bağımsız mahkemelerce yapılan yargılama sonunda hak ettikleri cezalar verildi. Jandarma Genel Komutanlığında darbeye katılacak personeli belirleyen eski albay Murat Koçyiğit, 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan isimler arasında yer aldı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Koçyiğit, olay tarihinde jandarma istihbarat okul komutanıydı. Koçyiğit, darbe planlaması kapsamında firari Adil Öksüz öncülüğünde 6-7-8-9 Temmuz 2016'da Ankara Konutkent'teki villada düzenlenen toplantılara katıldı, Jandarma Genel Komutanlığıyla ilgili darbe görevlendirmeleri, onun verdiği bilgilerle yapıldı. Kendisi ise darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nde görevlendirildi.

Koçyiğit, 15 Temmuz'da üsse giderek, Ahmet Özçetin'in misafiri olduğunu ve "sosyal etkinlik" için geldiğini söyleyerek nizamiyeden girdi.

Gece boyunca Jandarma Genel Komutanlığındaki FETÖ'cü darbecilerle irtibatta olan Koçyiğit, darbe girişiminin başarısız olmasının ardından alınan ilk ifadesinde "Akıncı Üssü'ne arkadaşım Ahmet Özçetin'i ziyaret amaçlı gittim." dedi.





Koçyiğit, savcılık sorgusunda ise üste bulunmasıyla ilgili şunları söyledi:

"O gece bilgi amaçlı jandarma okullar komutanını aradım. Bana Akıncı Üssü'nde ne işimin olduğunu sorarak, kışlaya dönmemi söyledi. Ben de fırsat bulunca geleceğimi söyledim ancak giriş çıkışlar kapalı olduğu için Akıncı Üssü'nden çıkamadım. Daha sonra TRT'den yayını gördüm, saat 02.00 sıralarında da nizamiyeye vatandaşlar gelmeye başladı. Bu durumda dışarı çıkmanın daha da tehlikeli olacağını düşündüm ve orada bekledim. Ertesi sabah savcılar geldi ve gözaltına alındım. Akıncı'ya arkadaş ziyareti için gittim, darbe olacağını bilsem kesinlikle gitmezdim."

Koçyiğit'e, "Ziyaretine gitmek istediğiniz Ahmet Özçetin'i ne kadar tanıyorsunuz? Arkadaşlığınız ve samimiyetiniz ne boyutta?" diye soruldu. Koçyiğit de "Resmi olarak arkadaşız, ailecek görüşmüşlüğümüz yok. Yeni görevine istinaden nezaket ziyaretine gittim." cevabını verdi. Koçyiğit'e, bu iddiası üzerine, Özçetin'in üsse bir yıl önce atandığı hatırlatıldı ve ziyaret için neden 15 Temmuz'u seçtiği soruldu. Koçyiğit'in yanıtı, "Demek ki kendimi öyle ayarlamışım." oldu.

Koçyiğit'in, ziyaretine gittiğini savunduğu eski kurmay albay Özçetin, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nden uçak ve pilotları yönlendiren kişi olarak yargılanmıştı.





141 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS

Koçyiğit, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin açılan ve "çatı davası" olarak bilinen davada Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkemede Koçyiğit'e, Özçetin'i "ziyaret" öncesinde aramadığı ve üsse ziyaret saatleri dışında geldiği hatırlatıldı. Koçyiğit ise "Göremeseydim de Akıncı Üssü'nü gezerdim. İlk kez gidiyordum nasılsa." ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, soru üzerine, yakalandığı sırada üzerinden çıkan bin 100 doların "kefen parası" olduğunu iddia etti. Darbe gecesi ABD ile şahsi telefonundan iki kez telefon görüşmesi yaptığını da inkar etti. Koçyiğit'in telefonunda "ByLock" da bulundu.

Yargılama sonunda Koçyiğit'in faaliyetleri cezasız bırakılmadı. Mahkeme 20 Haziran 2019'daki davada Koçyiğit'i, eylemlerinin "terör örgütü yöneticiliği" suçunu oluşturduğuna hükmederek, darbe faaliyetleri kapsamında işlenen bütün suçlardan sorumlu tuttu.

Koçyiğit, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Cumhurbaşkanına suikast" suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan da 139 kez olmak üzere toplam 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.