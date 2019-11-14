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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 12:18

Son dakika: duyurdu! Türk ve Rus askerleri 6. kara devriyesini tamamladı

ndan yapılan son dakika açıklamasında "Türk ve unsurlarının İHA'ların iştirakiyle Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde yürüttüğü altıncı kara devriyesi tamamlandı." denildi.

MSB duyurdu! 6. ortak devriye tamamlandı

Türk ve unsurlarının 6'ncı ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Derbesiye'de gerçekleştirildi.

ndan yapılan açıklamada, "Fırat'ın doğusundaki Derbesiye bölgesinde Türk ve Rus askeri unsurlarının, 4'er araç ve İHA'larla iştirak ettiği 6'ncı ortak kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

İŞTE 6. KARA DEVRİYESİNDEN KARELER:




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