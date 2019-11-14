Türkiye sınırında flaş gelişme! Rusya duyurdu!

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Mardin'in Nusaybin kentinin karşısındaki Kamışlı'da, bir helikopter üssü kurmaya başladığını duyurdu.

FÜZE SİSTEMİYLE KORUNACAK

Rusya devlet ajansı TASS'ın aktardığı açıklamaya göre, üs karadan-havaya füze savunma sistemleriyle korunacak.

ÜÇ HELİKOPTER KONUŞLANDI

Bölgeye hali hazırda üç helikopterin konuşlandırıldığı belirtildi.

KAMIŞLI NEDEN ÖNEMLİ?

Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Kamışlı, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde tam olarak çekilmediği noktalardan biriydi. Hükümet güçleri Temmuz 2012'de kuzeydoğu sınırından çekilse de, Kamışlı şehir merkezindeki bazı bölgelerin ve havalimanının kontrolünü elinde tutmuştu. Kentteki birçok devlet binasında da Suriye bayrağı dalgalanmaya devam ediyordu.

Kamışlı, Türkiye ile Rusya arasında yapılan ve YPG'nin sınırın 30 kilometre derinine çekilmesini, Türkiye ile Rusya'nın ise 1o kilometreye kadar ortak devriye yapmasını öngören Soçi Mutabakatı'nın dışında tutulmuştu.

Kent, Türkiye'nin harekatından sonra peş peşe bombalı saldırılarla sarsılmıştı.

Kamışlı, Nusaybin merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunuyor.