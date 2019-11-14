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  • Son Güncelleme: 14.11.2019 11:36

sınırında flaş gelişme! duyurdu!

’nın, - sınırındaki kentinde yeni bir askeri üs kuracağını açıklandı. Son haftalarda peşpeşe bombalı saldırılarla sarsılan kentteki bu yeni üs karadan havaya füzelerle korunacak.

Türkiye sınırında flaş gelişme! Rusya duyurdu!

, 'nin kuzeyinde 'in kentinin karşısındaki 'da, bir helikopter üssü kurmaya başladığını duyurdu.

FÜZE SİSTEMİYLE KORUNACAK
Rusya devlet ajansı TASS'ın aktardığı açıklamaya göre, üs karadan-havaya füze savunma sistemleriyle korunacak.

ÜÇ HELİKOPTER KONUŞLANDI
Bölgeye hali hazırda üç helikopterin konuşlandırıldığı belirtildi.

KAMIŞLI NEDEN ÖNEMLİ?
Mardin'in Nusaybin ilçesinin hemen karşısında bulunan Kamışlı, Suriye ordusunun ülkenin kuzeyinde tam olarak çekilmediği noktalardan biriydi. Hükümet güçleri Temmuz 2012'de kuzeydoğu sınırından çekilse de, Kamışlı şehir merkezindeki bazı bölgelerin ve havalimanının kontrolünü elinde tutmuştu. Kentteki birçok devlet binasında da Suriye bayrağı dalgalanmaya devam ediyordu.

Kamışlı, ile Rusya arasında yapılan ve 'nin sınırın 30 kilometre derinine çekilmesini, Türkiye ile Rusya'nın ise 1o kilometreye kadar ortak devriye yapmasını öngören Soçi Mutabakatı'nın dışında tutulmuştu.

Kent, Türkiye'nin harekatından sonra peş peşe bombalı saldırılarla sarsılmıştı.

Kamışlı, Nusaybin merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunuyor.

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KARTAL KARTAL

İNSALLAH TÜRKİYE İÇİN HAYIRLI OLUR .......................

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cevapla 14.11.2019 11:23
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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