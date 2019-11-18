Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.11.2019 15:40
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 15:48

'ı kana bulayan teröristler Kandil'den çıktı!

'nin kentinde, 18 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırıyı düzenleyen 2 teröristin 'nın Kandil yapılanmasından olduğu ortaya çıktı. Saldırıyı organize eden 2 teröristin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

El Bab'ı kana bulayan teröristler Kandil'den çıktı!

'nin kentinde, 18 kişinin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı organize eden 2 teröristin, terör örgütü 'nın 'Kandil yapılanması'ndan olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, saldırıda kullanılan bomba yüklü aracı temin eden, Suriye'nin bölgesi sözde genel sorumluları 'İskender' ve '' kod adlı teröristlerin, PKK'nın 'Kandil yapılanması' ile bağlantılı olduğu belirlendi.

'nın Kandil başta olmak üzere terör örgütünün 'ın kuzeyindeki kamplarına yönelik başarılı operasyonları nedeniyle buradaki teröristlerin, Suriye'nin / kontrolündeki bölgelerine geçtiği, istihbarat raporlarına girmişti. 'Kandil kadrosu'ndan gelen teröristlerin, YPG/PYD içinde sözde üst seviyelerde görevlendirildiği, sözde bölge sorumluluğu ve komutanlığı yaptıkları da belirlendi. Halen rejim ve 'nın kontrolünde olan Münbiç bölgesindeki teröristlerin de Kandil'den geldikleri tespit edildi.

MİT VE JANDARMANIN ORTAK OPERASYONUYLA YAKALANDI
Bombalama eylemini gerçekleştiren teröristlerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanmasında, 'in koordinesinde, 'Fırat Kalkanı' ve 'Zeytin Dalı' harekatı bölgelerindeki yerel güvenlik güçlerinin önemli görev üstlendiği belirtildi. Saldırıda kullanılan gri minibüsün, 'İskender' ve 'Ebu Ziyad' kod adlı teröristler tarafından temin edildiği belirlendikten sonra bu örgüt mensuplarının görevlendirdiği terör örgütü üyesi A.Y., MİT ve jandarmanın ortak operasyonuyla El Bab'da yakalanarak, cezaevine konuldu. Saldırıyı organize eden 2 teröristin yakalanması için de çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriEl Bab'ı kana bulayan teröristler Kandil'den çıktı!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri