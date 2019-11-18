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  • 18.11.2019 15:29
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 15:29

Herkesi şaşkına çeviren olay! 8 günlük bebeğini hastaneye götürdü: "Bu öldü bunu benden alın"

de yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. Yeni doğum yapan bir kadın, henüz 8 günlük bebeğini eşi ile birlikte hastaneye getirdi. Bebeğin cansız bedenini hastaneye bırakmak isteyen annenin “Bu öldü. Bunu alın” demesi bu kadarına da pes dedirtti.

Bu öldü bunu benden alın

Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşanan son dakika haberi görenleri şoka uğrattı. E.K isimli kadın, eşi A.K ile birlikte 8 günlük bebeğin cansız bedenini hastanenin ine getirdi.

"Bu öldü. Bunu alın." diyerek ölü bebeğini acil servise bırakmak isteyen aileyi hastane ekibi jandarma ekibine şikayet etti. Konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise korkuttu.

Düzce merkeze bağlı Musababa köyünde yaşayan E.K. ve eşi A.K., 8 günlük erkek bebeklerinin cansız bedenini 'ne getirdi. İddiaya göre E.K., "Bu öldü. Bunu alın" diyerek, bebeğin cansız bedenini acil servis personeline teslim etmek istedi.

Hastane personelinin haber vermesi üzerine gelen jandarma ekibi, çifti ifadelerini almak üzere karakola götürdü.

Bebeğin ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucu belli olacağı belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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