Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 18.11.2019 16:13
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 16:17

Meteoroloji'den son dakika uyarısı: Gece saatlerinden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara, , , 'nun batısı ile Batı 'in iç kesimlerinde, gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji'den flaş uyarı: Gece saatlerinden itibaren...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde yağış öngörülmüyor. Yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde Marmara, , , 'nun batısı ile Batı 'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi öngörülüyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriMeteoroloji'den son dakika uyarısı: Gece saatlerinden itibaren...
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri