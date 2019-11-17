Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab İlçesi'nde dün bombalı saldırı düzenlendi. İşlek bir yerde meydana gelen terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 30 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi.
- Güncel
- 17.11.2019
- Gazete
El Bab’ta patlama
Suriye'nin kuzeyinde yer alan El Bab İlçesi'nde dün bombalı saldırı düzenlendi. İşlek bir yerde meydana gelen terör saldırısında 18 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 30 kişinin ise hastanelerde tedavi gördüğü öğrenildi.
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