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  • 18.11.2019 20:18
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 20:18

'de terör örgütü 'ya yönelik operasyon

'de terör örgütü 'ya yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Kent genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.

Toprağa gömülü halde bulundu!
'ün Genç ilçesi kırsalında toprağa gömülü bidon içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesine bağlı Gerçekli köyü Kapılı mezrası bölgesinde operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda yapılan arazi aramasında toprağa gömülü bidon içinde kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait mühimmat, 12 sinyal verici, uzaktan kumanda, 23 fünye, 25 metre kablo, lehim makinesi, 30 santimetre ateşleme fitili, akü, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kent genelinde terörle mücadele kapsamında operasyonlar sürüyor.


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