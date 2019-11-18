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  • 18.11.2019 20:26
  • Son Güncelleme: 18.11.2019 20:26

'de çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptıran şüpheli yakalandı

'de bir çiftlik evinde çocuklara silahla atış yaptırdığı ileri sürüle 1 kişi gözaltına alınırken, şüphelinin iki ayrı evinde yapılan aramada 9 tüfek ve 9 tabanca ele geçirildi.

Silivri'de korku çiftliği! Çocuk şube yakaladı

Aile Çalışma ve 'ne; Feridun E. adlı bir kişinin, küçük çocukları 'de bulunan çiftliğine götürerek cinsel istismarda bulunuyor olabileceği, çiftlikte çok sayıda silah olabileceği, bu silahlarla çocuklara atış yaptırdığı ihbarında bulunuldu.

Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün ihbar bilgilerini iletmesiyle İstanbul ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, ihbarla bildirilen Feridun E.'ye ait çiftliği takibe aldı. Ekipler, çiftlikte tüfek ve silahlarla çocuklara atış yaptırıldığını belirledi.



Çiftlik evine giden çocuklardan B.Ü. ve M.Ö.'nün ise psikolog eşliğinde ifadeleri alındı. Çocuklar, ifadelerinde istismara maruz kalmadıklarını, şüphelinin çiftlikte kendilerine atış yaptırdığını, atış yaparken de kendilerini izlediğini belirttiler. Küçük yaştaki M.Ö. ve B.Ü. ifadelerinde şüpheli Feridun E.'nin kendilerine para vererek çiftliğe götürdüğünü de ifade etti. İfadelerin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Cumartesi günü sabah 07.00 sıralarında şüpheli Feridun E.'nin Güngören'deki evine operasyon düzenledi.



Feridun E., yakalanarak gözaltına alındı. Feridun E.'nin Güngören'deki evinde ve Silivri'deki çiftliğinde yapılan aramada biri kısa namlulu toplam 9 tüfek, 9 tabanca ve çok sayıda tüfek ile tabanca mermisi ele geçirildi. Şüpheli Feridun E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkartıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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