Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan mutabakat açıklaması: Gereği yapılmadı, buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya ve ABD ile yapılan mutabakat hakkında açıklama geldi.
Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız." açıklamasında bulunurken, "İsrail'in desteklediği Fransa'nın başını çektiği bazı ülkeler terör devleti kurmak istedi. Biz bunu bozduk." dedi.
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