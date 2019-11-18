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  • Son Güncelleme: 18.11.2019 20:11

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan mutabakat açıklaması: Gereği yapılmadı, buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız

'ndan mutabakat açıklaması geldi. Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş mutabakat açıklaması!

'ndan Rusya ve ABD ile yapılan mutabakat hakkında açıklama geldi.

Çavuşoğlu, "ABD ve Rusya mutabakat gereğini yapmadı. Eğer buralar temizlenmezse harekatı başlatacağız." açıklamasında bulunurken, "İsrail'in desteklediği Fransa'nın başını çektiği bazı ülkeler terör devleti kurmak istedi. Biz bunu bozduk." dedi.

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