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  • Son Güncelleme: 17.11.2019 17:39

Kılıçdaroğlu'nun emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki sözlerine AK Parti'den sert tepki!

Genel Başkanı ’nun emeklilikte yaşa takılanlar hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 1990’lı yıllarda sarf ettiği sözlerini hatırlatarak, "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu!” ifadelerini kullandı.

O sözlere AK Parti'den sert tepki!

resmi Twitter hesabından 'nun bugün emeklilik yaşı hakkında sarf ettiği sözlere tepki gösterdi.

Mehmet Muş, Kılıçdaroğlu'nun Genel Müdür'ü olduğu dönemlerde sarfettiği sözleri hatırlatan bir tweet attı. Muş, "Pişkinliğin bu kadarına pes doğrusu! Dün Kılıçdaroğlu: "Emeklilik yaşı 80 de olsa SSK kurtulamaz. Ek önlemler lazım", "Emeklilik yaşı 60 olmalı", "SSK'yı ancak geç emeklilik kurtarır" tweetini attı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SSK GENEL MÜDÜRÜ OLDUĞU DÖNEMLER
Lideri Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü olduğu dönemde katıldı televizyon programında Gazeteci 'ın soruları karşısında verdiği cevaplarla gündem olmuştu. Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayında SSK hastanelerinde yaşanan aksaklıklar karşısında acizlik belirten inanılmaz itiraflarda bulunmuştu.

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