Akçay, "Bu adamla aynı köyden olmaktan utanç duyuyorum. Burada kendi köylülerini araçlarına sigorta yapacağım diye dolandırdı. Derneğe girmesini yasakladık. Buralara gelemez. Gittiği her yerde 'İzmirliyim' diyor. Aslını inkar eden adama itibar edenlere şaşıyorum. Eski adı Tatalet olan köylülerimiz bile bu adama selam vermiyor. Atatürk'e sevgisi, muhabbeti olan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Bir sahtekara inanmayın. Buna bir kuruş para değil, selam bile vermeyin. Bunu dövüp kovduk dernekten" diye konuştu. AK Parti'li Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ise, "Mustafa Kemal Atatürk hepimizin ortak değeri. Bu şekilde kullanılması, istismar edilmesini doğru bulmuyorum" dedi.

ONU KOVALADIM BURADAN

İzmir'de faaliyet gösteren Çıldır Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Akçay, "Derneğimiz Çıldır'ın yaklaşık 35 köyüne hizmet veriyor. Zaman zaman Kars'ın köylerinden de hemşehrilerimiz geliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini istismar eden bu rezil adamı dernekten kovduk. Çünkü burada dolandırmadığı köylüsü, hemşehrisi kalmadı. Eşinden boşandı. İstanbul'a taşınıp, orada bir güvenlik şirketi kurduğunu duyduk. Orada da bazı vatandaşlarımızı dolandırmış. Hakkında suç duyurusunda bulunan köylülerimiz var. Buna kendi köylüleri bile selam vermiyor. İnsanlarla fotoğraf çektirip, "100 lira ver" diyor. Atatürk'ü bu şekilde kullanan adama para değil, günahımı vermem ben. Kendi köylüleri dahil tüm Çıldır'ın İzmir'de bulunan hemşehrilerinin nefret ettiği adama lütfen kimse inanmasın. Sağını, solunu boyamakla Atatürk olunmaz. Atatürk kim sen kimsin. Köylünün traktöründen mazut çektirip, arabasına koyan bir adam bu sahtekar. Herkesi dolandıran adama itibar edilip, selam verilmemesi lazım" diye konuştu.



SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇIĞ GİBİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğini istismar ettiği öne sürülen oyuncu Göksel Kaya, bir kez daha eleştiri oklarının hedefi oldu. Daha önceleri Atatürk'ü taklit etmekle ve bunu istismar etmekle suçlanan oyuncu, suçlamalara aldırmadan yaptığı son hareketle yine tepki çekti. Geçtiğimiz 10 Kasım günü Atatürk'ün giydiğine benzer bir frak giyerek halkı selamlama gafletinde bulunan Kaya, ortaya çıkan yeni görüntülerde askeri üniforması giyerek at üzerinde geziyor. Sosyal medyada, Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümünde, Kaya'nın 29 Ekim'deki videosu üzerinden tepki gösteriliyor.Tek özelliği Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliği olan Göksel Kaya, son dönemde yaptıklarıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Kaya'ya, Atatürk'ün 81. ölüm yıldönümünde de sert mesajlar geldi. 29 Ekim'deki kutlamalarında vatandaşları selamladığı videoyu paylaşan sosyal medya kullanıcıları tepkilerini sürdürdü.

ELEŞTİRİ OKLARI KAYA'NIN ÜZERİNDE

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle bazı kesimlerin sempatisini kazanan tiyatro oyuncusu Göksel Kaya'nın 10 Kasım'da sokaklarda asker üniformasıyla gezmesi tepkilere neden olmuştu. 29 Ekim'deki kutlamalarda vatandaşları selamlayan Kaya'nın videolarını, 10 Kasım'da çekilmiş gibi paylaşan sosyal medya kullanıcıları sert mesajlarla paylaşıma tepki gösterdi.



İSTİSMAR EDİYOR

Ayrıca, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, Atatürk kılığına bürünen Göksel Kaya'nın bu benzerliğini istismar ettiğini açıkladı. ADD Genel Başkan Altınışık, Kaya'nın Atatürk'ü istismar ettiğini belirterek, şunları söyledi: "Atatürk'ü anlatan filmde onu oynamak ayrı, Atatürk gibi gezmek ayrı. Sanatsal olarak Atatürk'ü canlandırmaya sözümüz yok. Ama bu, Atatürk'e benzerliğini ticari yöne çekti. Her gün yapılan bir mesleğe ve ticari faaliyete dönüştürdü. Biz Kaya'yı asla çağırmıyoruz. Atatürk rolüne bürünmüş insanlara ihtiyacımız yok. Atatürk'ün görüşlerine sahip insanlara ihtiyacımız var. Atatürk'e söylenecek söz ve övgüleri, ona benzeyen birine yapmış olmakla, şekilcilik yapmış olursunuz. Biz şekilciliğe karşıyız." (Sabah)