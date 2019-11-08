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  • 08.11.2019 10:47
  • Son Güncelleme: 08.11.2019 10:47

Çakma lerin "ekmek" kavgası! Birbirlerine girdiler

Son dönemde özellikle milli bayramlarda ve 'ün anıldığı törenlerde boy göstererek Atatürk'e benzerliğini kazanç kapısı haline getiren 'nın, asker üniforması ile sokakta gezmesi büyük tepki çekti. Kaya'ya Atatürk'ün diğer benzerleri de tepki gösterdi.

Çakma Atatürklerin ekmek kavgası

Mustafa Kemal 'e olan benzerliği ile dikkat çeken ve bu benzerliği sömürerek geçim kapısı haline getiren 'nın 10 Kasım'a sayılı günler kadar sokaklarda asker üniforması ile gezmesi büyük tepki çekti.

Tek vasfı Atatürk'e biraz benzemesi olan Göksel Kaya'nın son dönemde bu durumu kazanç kapısı haline getirerek birçok CHP'li belediyeden törenler için para topladığı ve adının bazı dolandırıcılık iddialarına karıştığı ortaya çıkmıştı. Kaya'nın asker kıyafeti giyerek sokaklarda gezmesi ve kendisine "paşam" diye hitap ettirmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

ÇAKMA ATATÜRKLER BİRBİRİNE GİRDİ
Göksel Kaya'nın bu benzerlik üzerinden prim yapması sonrası diğer Atatürk benzerleri de Kaya'ya tepki gösterdi. Atatürk'e benzeyen Ziya Güler de bu benzerliği kazanç kapısı haline getirmek isterken bu duruma Göksel Kaya'nın izin vermediğini iddia etti. Güler "Bazı törenlere biz katılalım diyoruz izin vermiyor" derken, bu durum sosyal medyada alay konusu oldu.



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