Atatürk'e benzerliğini kullanarak para kazanan isimler birbirine girdi! Kendilerini böyle savundular
Bu yıl 29 Ekim ve 10 Kasım'daki etkinliklere Atatürk'e az-çok benzeyenlerin de sıkça katılması ve bu kişilerin bunu bir şöhret ya da rant kapısına dönüştürmesi tartışma yarattı. Sosyal medyada bu durum "Ulu Önder'in aziz hatırasına saygısızlık" olarak nitelendiriliyor. Aralarında "En çok ben benziyorum" kavgası olan bu kişiler ise "Biz Ata'yı yeni nesillere anlatıyoruz" diyerek kendilerini savunuyor.
16.11.2019 10:43
- Son Güncelleme: 16.11.2019 10:48
Posta'nın haberine göre; Atatürk'ü istismar etmekle suçlanan kişilerin başında Göksal Kaya geliyor.
Kendisine "Paşam" diyen insanlara elini öptürüp fotoğraf çektiren, frak giyerek gezen Göksal Kaya kendini şöyle savunuyor:
"Halkta bir Atatürk özlemi var ve beni görünce de bunu yansıtıyorlar. Ben tiyatro sanatçısıyım. Etkinliklerden para almamdan daha doğalne olabilir? suistimal ettiğim yok"
MAKYAJLA BENZETİYORLAR
Bursa'da yaşayan emekli milli eğitim müfettişi Nejdet Bardak da "Bunun giderleri var, yüksek fiyat talep etmiyorum. Göksal Kaya'dan ise çok rahatsız oluyorum. Bu adam cidden kendisini paşa zannediyor" diye konuşuyor.
İzmir Tire'den şoför Ayhan Ayber ise "Ben para almıyorum. Üstelik Atatürk'e en çok ben benziyorum. Onlar makyajla benziyor" iddiasında bulunuyor.