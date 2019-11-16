Atatürk'e benzerliğini kullanarak para kazanan isimler birbirine girdi! Kendilerini böyle savundular

Bu yıl 29 Ekim ve 10 Kasım'daki etkinliklere Atatürk'e az-çok benzeyenlerin de sıkça katılması ve bu kişilerin bunu bir şöhret ya da rant kapısına dönüştürmesi tartışma yarattı. Sosyal medyada bu durum "Ulu Önder'in aziz hatırasına saygısızlık" olarak nitelendiriliyor. Aralarında "En çok ben benziyorum" kavgası olan bu kişiler ise "Biz Ata'yı yeni nesillere anlatıyoruz" diyerek kendilerini savunuyor.

16.11.2019 10:43 - Son Güncelleme: 16.11.2019 10:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





