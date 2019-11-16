Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 16.11.2019 15:50
  • Son Güncelleme: 16.11.2019 15:50

Son dakika: 'da 68 düzensiz yakalandı

Son dakika haberi... 'da yasa dışı yollarla 'ye giriş yapan ve 'a gitme hazırlığında olan 68 düzensiz ile aracılık eden 4 şüpheli yakalandı.

Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, bir grubun yasa dışı yollarla 'ye giriş yaparak 'a gitme hazırlığında olduğu ve 'dan geçecekleri bilgisini alan Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri şüphelileri takibe aldı.

Operasyon düzenleyen polis, Gölbaşı Sanayi uygulama noktasında durumlarından şüphelendikleri minibüsleri durdurdu.

Durdurulan araçlarda, 68 düzensiz göçmen ve aracılık ettikleri belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: Ankara'da 68 düzensiz göçmen yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri