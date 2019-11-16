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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 18:32

Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı , kapsamında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun babası 'na taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan şehit babasına taziye telefonu

Türkiye Cumhurbaşkanı , tedavi gördüğü hastanede şehit olan ve bugün düzenlenen törenle memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verilen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun babası ile telefonla görüştü.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, beraberinde Vali Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve diğer ilgililerle, 'nda Suriye'nin Resulayn bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Hereklioğlu'nun Narlıören Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Çelik ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cep telefonuyla arayarak baba Turgut Hereklioğlu ile görüştürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti.

Baba Hereklioğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde 11 Ekim'de YPG/PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu, tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olmuştu.

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