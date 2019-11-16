GaleriGüncel

Şehit Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesinde yürek yakan an! Gözyaşlarını böyle sildi

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesi memleketi Adana'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

16.11.2019 17:13 - Son Güncelleme: 16.11.2019 17:20
Şehit Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesinde yürek yakan an! Gözyaşlarını böyle sildi

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Suriye'nin Resulayn bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'lıların ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesi, memleketi Adana'nın Yumurtalık ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesinde yürek yakan an! Gözyaşlarını böyle sildi

Resulayn'da, 11 Ekim'de teröristlerin açtığı ateşle yaralanan ve kaldırıldığı Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Bekir Can Hereklioğlu'nun (24) naaşı, cenaze töreni için Yumurtalık Merkez Camisi'ne götürüldü.

Şehit Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesinde yürek yakan an! Gözyaşlarını böyle sildi

Buradaki törene, şehidin babası Turgut, annesi Mediha, kardeşleri Şükriye ve Pınar Hereklioğlu ile yakınlarının yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bazı milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehit Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesinde yürek yakan an! Gözyaşlarını böyle sildi

Vatandaşlar, slogan atıp asker selamı vererek terör örgütüne tepki gösterdi.

Şehit Bekir Can Hereklioğlu'nun cenazesinde yürek yakan an! Gözyaşlarını böyle sildi

Cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Narlıören Herekli Çiftliği Aile Mezarlığı'na defnedildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ilk uzun mesafeli uçuş gerçekleştirildi
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ilk uzun mesafeli uçuş gerçekleştirildi