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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 18:18

Son dakika: 'de başörtülü genç kızı darp eden kadın tutukladı

Son dakika haberine göre 'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Y.,  "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı. Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen bir kadın, genç kızı darp etmişti.

'de yolda yürüyen G.İ.'yi darp eden Y., "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçesiyle tutuklandı.

Karaköy'de dün meydana gelen olayda yolda arkadaşıyla yürüyen G.İ.'nin yanından geçen Semahat Y., genç kızı darp etmişti. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi için Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Buradaki, işlemleri tamamlanan Semahat Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, adliyeye getirildi.


Semahat Y., nöbetçi savcı tarafından "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Hakim karşısına çıkan Semahat Y. tutuklandı.

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