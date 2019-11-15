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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 20:22

Devlet Başkanı Putin Ocak ayında 'ye geliyor

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Devlet Başkanı Putin'in ocak ayının ilk haftasında 'ye geleceğini açıkladı.

Putin Türkiye'ye geliyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Devlet Başkanı Putin'in ocak ayının ilk haftasında 'ye geleceğini açıkladı.

Sözcü Kalın yaptığı açıklamada "Ocak ayının ilk haftasında Putin'in Türkiye ziyareti planlanıyor. Rusya ile ortak devriyeler devam edecek. Burada beklentilerimiz ve endişelerimiz var. Kamışlı'dan hala çıkmayan YPG'liler var. Anlaştığımız şekilde 30 km derinliğin terörden arındırılmış olması gerekiyor. Mutabakatın maddeleri açık, sorumluluk Rusya'da." ifadelerini kullandı.

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