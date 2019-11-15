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Son dakika: : 5 ’lı terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

: Pençe-3 Harekâtı’na devam eden birliklerimize Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 ’lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

5 PKK’lı terörist nokta atışıyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 'lı terörist, Hava Kuvvetlerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

nın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Pençe-3 Harekatı'na devam eden birliklere, Haftanin bölgesindeki teröristlerin eylem hazırlığında olduğu tespit edildi.

Hava Kuvvetlerinin başarılı nokta atışıyla 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın paylaşımında, "Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." vurgusu yapıldı.

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