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  • 15.11.2019 17:46
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 18:06

İngiliz ajan ile en son görüşen isim konuştu! Tüm işaretler eşini gösteriyor!

'nda ölü bulunan İngiliz eski subayı Mesurier ile son görüşen kişi olduğu belirtilen vatandaşı 'in ifadesi alındı. Habib, evden ayrıldığı sırada Mesurier ve eşinin yalnız olduğunu söyledi.

Habib'in ifadesinde saat 18.00 sıralarında ofisten ayrıldığını bu sırada Mesurier ve eşinin yalnız olduğunu söylediği belirtildi.'in eşi Emma Hedvig Christina Winberg'in ifadesinde son görüştüğü arkadaşı olarak belirtilen 'in polis tarafından ifadesi alındı.

"OFİSTEN AYRILIRKEN SADECE EŞİ VARDI"
Poliste ifade veren Faruk Habib'in arkadaşını son derece tedirgin gördüğünü sebebini sorduğunu ancak cevap alamadığını söylediği öğrenildi. Yaklaşık 2 saat görüştüklerini söyleyen Faruk Habib'in Le Mesurier'in bir gün önce hastaneye gittiğini öğrendiğinde sağlık durumuyla ilgili sorular sorduğunu söylediği belirtildi. Faruk Habib yaklaşık 2 saat kaldığı evden ayrıldığını sırada Le Mesurier ve eşinden başka içeride kimsenin olmadığını söylediği kaydedildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü, güvenlik kamera görüntülerinin incelemesinin aralıksız sürdüğünü belirttiler. Mesurier'in cesedi üzerinde Kurumu tarafından yapılan incelemeden çıkacak sonuçların soruşturmayı yönlendirmesi bekleniyor.

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