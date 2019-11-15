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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 17:44

Başkan Erdoğan'dan 'nin 36. yıl dönümü paylaşımı

Başkan , 'nin () kuruluşunun 36. yıl dönümünü kutlama mesajını sosyal medya hesabından paylaştı.

Başkan Erdoğan'dan KKTC'nin 36. yıl dönümü paylaşımı

Erdoğan, 'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 36. yıl dönümünü tebrik ediyor, bağımsızlık mücadelesinin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini hürmetle yad ediyorum. Anavatan ve garantör ülke olarak, milli davamız Kıbrıs'ın ve Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

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