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  • 15.11.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 17:36

'dan dikkat çeken İngiliz ajan Le Mesurier açıklaması: "Evin kilidi bildiğimiz usullerin dışında"

'ndaki evinin önünde ölü bulunan İngiliz ajan hakkında açıklamalarda bulunan İçişlei Bakanı , "Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz” dedi.

Evin kilidi bildiğimiz usullerin dışında

İngiliz istihbaratçı 'in evinin önünde ölü bulunması, 'nin gündemine oturmuştu.

İçişleri Bakanı , İstanbul 'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KAPI KİLİDİ BİLDİĞİMİZ USULLERİN DIŞINDA"
Ajanın kapı kilidi hakkında bilgi veren Soylu, "Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada;

"Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz. Yukarıdan aşağıda düşerken belli kısımlarda kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır." cümlelerine yer verdi.

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