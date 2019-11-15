İngiliz istihbaratçı James Gustaf Edward Le Mesurier'in evinin önünde ölü bulunması, Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Beyoğlu'nda ölü bulunan İngiliz ajan James Gustaf Edward Le Mesurier hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KAPI KİLİDİ BİLDİĞİMİZ USULLERİN DIŞINDA"

Ajanın kapı kilidi hakkında bilgi veren Soylu, "Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada;



"Evin kapısını hem de evin içinde hem de bizim bildiğimiz usullerin dışında kilitli olduğunu biliyoruz. Yukarıdan aşağıda düşerken belli kısımlarda kırılma söz konusu. Tüm değerlendirmeler yapılmaktadır. İlk aşamada intihar gibi görünse de bizim sorumluluğumuz olayı tüm detayları ile ortaya çıkarmaktır." cümlelerine yer verdi.