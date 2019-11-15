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  • 15.11.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 17:20

Dikkatler orada! mı?

Dikkatler burs sonuçlarına çevrilmiş durumda. VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu fazlaca sorulmaya başlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün eğitim dönemi boyunca vermiş olduğu burs imkanından faydalanmak isteyen ortaöğretim ve yükseköğrenim öğrecileri heyecanla sonuçları beklemeye başladı. Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00 TL burs verilmektedir.

Dikkatler orada! Burs sonuçları açıklandı mı?

Burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları heyecanla bekleniyor. Ortaöğretim başvuruları 9 Ekim'de, yükseköğretim başvuruları ise 30 Ekim'de tamamlandı. Başvuru yapan öğrenciler ile velileri sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili yaptığımız araştırmalar neticesinde o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2019 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin merak ettiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların değerlendirme aşamasında olduğu biliniyor ve yakın bir zamanda açıklanması tahmin ediliyor.

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