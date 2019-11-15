Burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları heyecanla bekleniyor. Ortaöğretim başvuruları 9 Ekim'de, yükseköğretim başvuruları ise 30 Ekim'de tamamlandı. Başvuru yapan öğrenciler ile velileri sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya devam ediyor. Konu ile ilgili yaptığımız araştırmalar neticesinde o tarih dikkat çekiyor. Peki, 2019 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim dönemi boyunca 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle 250,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce öğrencinin merak ettiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların değerlendirme aşamasında olduğu biliniyor ve yakın bir zamanda açıklanması tahmin ediliyor.

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