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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 20:10

Cumhurbaşkanlığından kritik ve açıklaması: Ortak mekanizma çalışmalara başladı

, katıldığı televizyon programında ve 'lerle ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, " ile S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığından kritik S-400 ve F-35 açıklaması!

, katıldığı televizyon programında ve 'lerle ilgili açıklamalarda bulundu.

'BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI'
Kalın yaptığı açıklamada, ''ABD, NATO'nun burada bir rolü yok dediler. Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien ile biz görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik. S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı.'' ifadelerini kullandı.

" S-400'Ü AKTİF EDECEK"
Kalın sözlerine, ''S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız, bu aşamayı da geçtik. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek.'' diye devam etti.

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