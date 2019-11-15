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  • Son Güncelleme: 15.11.2019 19:48

: Kardemir'de : 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralı

haberi... Demir ve Çelik Fabrikaları'ndaki yüksek fırında meydana gelen gaz basıncı sında, müteahhit firma çalışanı işçilerden hayatını kaybetti, yaralandı.

Kardemir'de korkutan patlama!

Olay, bugün akşam saatlerinde, fabrikanın 1 Nolu Yüksek Fırını'nda meydana geldi. Müteahhit firma işçileri ve , yenileme işlemi yaptıkları sırada, gaz basıncı sı meydana geldi. Patlamada 2 işçi de yaralandı. İki işçi, fabrikanın ambulansıyla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Akpınar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastaneye akın eden Akpınar'ın çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

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