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  • Son Güncelleme: 16.11.2019 07:26

'deki Erdoğan-Trump zirvesinde kritik hamle! ilk kez paylaştı

Teröristbaşının iadesi için ’ye daha önce yedi dosya gönderen , ilk defa örgütün yapılanmasıyla ilgili belgeler paylaştı. Başkan , ABD ziyaretinde Başkan ’a elebaşı ’in iade edilmesi için yeni belgeler verdi. Türkiye, FETÖ elebaşıyla ilgili ABD’ye daha önce yedi iade dosyası göndermişti.

Tarihi zirvede kritik hamle! Türkiye ilk kez paylaştı

Edinilen bilgilere göre, 'ye 'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin çıkan mahkûmiyet kararları ile mahkemelerin gerekçeli kararları ve ankesör soruşturması başta olmak üzere, örgütün Avrupa ve diğer ülkelerdeki yapılanmasıyla ilgili yeni belgeler verildi.

FETÖ'NÜN YURT DIŞI YAPILANMASI ANLATILDI
, ABD'ye ilk defa FETÖ'nün yapılanmasıyla ilgili belgeler sundu. Belgelerde FETÖ elebaşı Gülen'in yönetiminde örgütün yurt dışındaki lobisi anlatıldı. Şirket, okul ve dernek çatısı altında nasıl örgütsel faaliyetler yürütüldüğüne dair detayların yer aldığı belgelerde ayrıca, buralarda da devlet sızma girişimlerinde bulundukları belirtildi.

KİTAP VERİLDİ: FETÖ ABD İÇİN DE BÜYÜK TEHDİT
Türkiye'nin haberine göre Başkan Erdoğan ayrıca, örgütün ABD'deki yapılanmasına ilişkin detayların ayrıntılarıyla aktarıldığı bir kitap da verdi. Örgütün ABD için de bir tehdit oluşturduğu belirtilen kitapta, FETÖ'ye ait 200 okul bulunduğu ve bu okulların yasa dışı bir şekilde örgüte para aktarmak için kullanıldığı ifade edildi.

SENATÖRLERE DE GÖNDERİLECEK

Kitapta isim isim örgütün ABD'deki faaliyetlerini yürüten örgüt mensuplarının deşifre edildiği öğrenildi. FETÖ'nün ABD'deki faaliyetlerinin anlatıldığı kitap senatörlerin bazılarına verilmişti. Söz konusu kitap önümüzdeki günlerde diğer senatörlere de gönderilecek.

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