Bugünkü
Takvim

Suriye’de ilk Türk-Rus kara devriyesi gerçekleşti

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de imzanan tarihi mutabakatın yol haritası hız kesmeden devam etti. Suriye’de ilk Türk-Rus kara devriyesi gerçekleşti. Tarihi Soçi mutabakatının ardından dünya basını, bu devriyeyi de yakından takip etti.



Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de imzanan tarihi mutabakatın yol haritası hız kesmeden devam etti. Terör örgütü PKK/YPG'nin sınırdan çekilmesi üzerine ilk Türk-Rus ortak kara devriyesi dün gerçekleşti.
Devriyenin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ve Kamışlı'nın 30 kilometre batısında, Dırbesiye bölgesinde yapıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, devriyelerin 1 İHA ile 4'ü Türkiye 4'ü Rusya'ya ait olan 8 zırhlı araçla icra edildiğini söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSuriye’de ilk Türk-Rus kara devriyesi gerçekleşti
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri