Suriye’de ilk Türk-Rus kara devriyesi gerçekleşti Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de imzanan tarihi mutabakatın yol haritası hız kesmeden devam etti. Suriye’de ilk Türk-Rus kara devriyesi gerçekleşti. Tarihi Soçi mutabakatının ardından dünya basını, bu devriyeyi de yakından takip etti.





Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de imzanan tarihi mutabakatın yol haritası hız kesmeden devam etti. Terör örgütü PKK/YPG'nin sınırdan çekilmesi üzerine ilk Türk-Rus ortak kara devriyesi dün gerçekleşti.

Devriyenin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ve Kamışlı'nın 30 kilometre batısında, Dırbesiye bölgesinde yapıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, devriyelerin 1 İHA ile 4'ü Türkiye 4'ü Rusya'ya ait olan 8 zırhlı araçla icra edildiğini söyledi. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de imzanan tarihi mutabakatın yol haritası hız kesmeden devam etti. Terör örgütü PKK/YPG'nin sınırdan çekilmesi üzerine ilk Türk-Rus ortak kara devriyesi dün gerçekleşti.Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ve Kamışlı'nın 30 kilometre batısında, Dırbesiye bölgesinde yapıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, devriyelerin 1 İHA ile 4'ü Türkiye 4'ü Rusya'ya ait olan 8 zırhlı araçla icra edildiğini söyledi. TÜM MANŞETLER