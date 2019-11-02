Suriye’de ilk Türk-Rus kara devriyesi gerçekleşti

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin arasında Soçi'de imzanan tarihi mutabakatın yol haritası hız kesmeden devam etti. Terör örgütü PKK/YPG'nin sınırdan çekilmesi üzerine ilk Türk-Rus ortak kara devriyesi dün gerçekleşti.
Devriyenin Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ve Kamışlı'nın 30 kilometre batısında, Dırbesiye bölgesinde yapıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, devriyelerin 1 İHA ile 4'ü Türkiye 4'ü Rusya'ya ait olan 8 zırhlı araçla icra edildiğini söyledi.
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