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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 20:06

MSB açıkladı: Teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde /'li teröristlerin taciz ve saldırılarına, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

MSB: Teröristlere gerekli karşılık verilmektedir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde /'li teröristlerin taciz ve saldırılarına, meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı bölgesindeki taciz ve saldırılarına devam eden PKK/YPG'li teröristlere meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. Kürtler, Araplar, Hristiyanlar ve Yezidiler dahil hiçbir etnik ve dini grup hedef alınmamıştır ve alınmayacaktır" ifadelerine yer verildi.

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