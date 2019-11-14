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  • 14.11.2019 11:42
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 11:43

'ye 9 ilde operasyon! Muvazzaf rütbeliler gözaltında

merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki () yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında muvazzaf subayların da bulunduğu 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

FETÖ'ye 9 ilde operasyon!

'da /'nin 'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan ardışık arama yaptıkları belirlenen şüpheliler tespit edildi.

MUVAZZAF RÜTBELİLER GÖZALTINDA
1 muvazzaf yüzbaşı, 1 muvazzaf tabip üsteğmen, 1 muvazzaf üsteğmen, 1 muvazzaf astsubay, 1 muvazzaf uzman çavuş, 1 muvazzaf astsubay ile açığa alınan 1 kurmay albay, mahrem imam 1 öğretmen, kullanıcısı 3 kişi ve daha önceden terör örgütüne ait kurumda çalışan 1 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

9 İLDE OPERASYON!
Bolu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bolu, , , , , , , ve 'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., M.A., N.K., Ö.K., R.G., V.Y., N.K., S.Ö., S.A., E.Ö. ve A.Y. adliyeye sevk edildi. Firari bir şüpheli için ise arama çalışmaları sürüyor.

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