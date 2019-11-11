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  • 12.11.2019 07:10
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 07:14

e-Devlet'ten 600 yeni hizmet! Vatandaşın hayatını kolaylaştıracak

Vatandaşın birçok kamu hizmetine hızlı bir şekilde ulaşabildiği e-Devlet Kapısına 600 yeni hizmet eklenecek, halen 45 milyon olan kayıtlı kullanıcı sayısı ise 2020’de iki milyon artışla 47 milyona ulaşacak.

Yüzlerce yeni hizmet geliyor

e-Devlet üzerinden halen 5 bin 200 hizmet sağlanıyor. 2020'de bu sayının 5 bin 800'e yükselmesi planlanıyor. E- Devlet kullanıcıların memnuniyet oranı ise yüzde 99 olarak belirlendi. Yine e- Devlet Kapısı üzerinden sunulan yerel yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliği de artırılacak. E-Belediye Bilgi Sistemi Projesi kapsamında uygulamaya alınan modüllerin e-Devlet Kapısından sunumu sağlanacak.

KAMUYA SOSYAL MEDYA REHBERİ
Verilen hizmet ve kullanıcı sayısı artarken kamunun verimliliğini, etkinliğini, şeffaflığını ve hesap verebilirliğini arttırmak için e-Devlet hizmetlerinin sunumunda yeni teknoloji ve yönelimlerden de yararlanılacak. Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacak. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle çalıştay düzenlenecek.

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