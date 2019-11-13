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  • 13.11.2019 12:43
  • Son Güncelleme: 13.11.2019 12:46

ten duygulandıran hareket! MSB Atatürk'ün sözleriyle paylaştı

, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Rasulayn'da bulunan Türk askerinin yaşlı bir kadının elini öptüğü anın fotoğrafını paylaştı.

Mehmetçikten duygulandıran hareket!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Mehmetçiğin yaşlı kadına saygısını gösteren fotoğraf ile 'ün Türk sunun kahraman askerleri için söylediği "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

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