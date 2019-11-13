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  • 14.11.2019 06:52
  • Son Güncelleme: 14.11.2019 06:52

Son dakika: Başkan Erdoğan 'ye hareket etti

Son dakika haberine göre Başkan , ABD'deki temaslarını tamamlayarak 'nden özel uçak "TRK" ile TSİ 05.15'te 'ye hareket etti.

Başkan Erdoğan Türkiye'ye hareket etti

Erdoğan, 'nden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Amerika Birleşik Devletleri Protokol Genel Müdürü Cam Henderson ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Genel Başkan Yardımcısı , AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'dan ayrıldı.

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