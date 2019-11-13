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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 09:49

Son dakika: 2360 personelle -6 operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca, Van, , kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2360 personelle -6 operasyonu başlatıldı

Kıran-6 operasyonu 2360 personelle başladı!

İçişleri Bakanlığınca, Van, ve kırsalında jandarma, polis ve güvenlik korucularından oluşan 2 bin 360 personelin katılımıyla -6 Operasyonu başlatıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığınca, Van, Hakkari ve Şırnak kırsalındaki Faraşin bölgesinde başlatılan Kıran-6 Operasyonu, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine girmesinin engellenmesi ve bölgede barınan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Operasyona Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığında görevli jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucuları ile polis özel harekat personelinden oluşan 157 tim, 2 bin 360 personel katılıyor.

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