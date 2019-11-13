Bunu duyan harekete geçti! Kiracıdan kiralık ev! Aylık 15 bin TL kazandırıyor!

Yılın ilk 9 ayında İstanbul'u ziyaret eden turist sayısında, geçtiğimiz yıla nazaran yüzde 12'lik bir artış yaşandı.

9 aylık verilere bakıldığında İstanbul, en çok Almanya'dan turist ağırladı. 858 bin Alman vatandaşı, tatil için İstanbul'u tercih etti. Almanya'yı ise sırasıyla İran, Irak, Suudi Arabistan, Rusya ve İsrail takip etti.

Yıl sonunda rakamın 16 milyona yaklaşması bekleniyor. Söz konusu rakamlara ulaşılması halinde ise tarihte ilk defa şehre gelen turist sayısı nüfusu aşmış olacak.

EN İYİ 8.DESTİNASYON

Sahip olduğu değer ve güzellikler ile dünyanın en iyi 8'inci destinasyonu olarak da seçilen İstanbul'da turistlerin en fazla en fazla ziyaret ettiği noktalar ise Ayasofya, Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Kapalı Çarşı, Yerebatan Sarnıcı, Galata Kulesi, Boğaz hattı ve Adalar olarak öne çıkıyor.

YÜZLERCE EV SAHİBİ İLAN AÇTI

Tarihi yerleri ve nüfusunu aşan turist sayısı ile tüm dikkatleri üzerine çeken İstanbul, standart aylık kira ile yetinmeyen ev sahiplerini de yeni arayışlar içerisine itiyor.

İşte tam da bu noktada son zamanlarda dünya genelinde hızla yayılan bir uygulama göze çarpıyor.

Çok sayıda ülkede hizmet veren ve giderek yayılan popüler ev kiralama uygulamasında Türkiye'den de yüzlerce ev sahibinin ilan açarak evini günlük olarak kiraya vermek istediği görülüyor.

5 BÖLGE ÖNE ÇIKIYOR

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, özellikle fiyatlardan kaynaklı otel yerine ev tercihinde turistlerin ağırlıkla Türkiye'de odaklandığı şehir ise İstanbul. Mega kentte yer noktasında turistler ağırlıkla şehrin öne çıkan tarihi mekanlarına yakın merkezi noktaları tercih ediyor.

İşin bu tarafında bina, daire ve sokak yapısı ile alışveriş mekanlarına da yakınlığı ile Avrupa Yakasında Taksim, Galata/Beyoğlu ve Nişantaşı öne çıkarken, Anadolu Yakası'nda ise tercih Kadıköy ve Adalar'dan yana oluyor.

TARİHİ BİNA, MANSARA VE DEKORASYON TERCİH SEBEBİ

Günlük ya da daha uzun süreli de kiralanabilen eşyalı kiralık dairelerde turistler en çok tarihi binalarda ya da şehrin hakim noktasından manzarası olan ve tüm detaylar atlanmadan özel olarak döşenmiş daireleri tercih ediyor. Zaten ilanlara bakıldığında da evlerin yapısı ve döşenme şeklinin standartların çok üstünde olduğu görülürken, bunu iş olarak benimsemiş kimi daire sahiplerinin ise uygulamaya yüklenecek resimleri dahi özel fotoğrafçılara çektirdiği belirtiliyor.

GÜNLÜK 250 İLE 750 TL

Tabi tüm bu çalışma ve özenin de bir karşılığı oluyor. Söz konusu evler bölgesine göre günlük ortalama 250 ile 750 TL arasında fiyatlarla kiraya veriliyor. Evlerde kiralık fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur ise kalabilecek kişi sayısı oluyor. Bu nokta da genellikle en üst sınır 5 kişi olarak ifade ediliyor. Evi tutan turistler elektrik, su gibi kullanımlar için de herhangi bir ücret ödemiyor.

AYDA 15 BİN TL

Evine göre değişen yoğunluklarda yapılan kiralamalarda, şartları tam anlamıyla karşılayan kimi evlerde doluluk oranı ise ay bazında 20 günü aşmış durumda. Bu da yine evine göre değişmekle beraber aylık 15 bin TL'ye varan kazanç anlamına geliyor.

Günlük kiralıkta İstanbul'da en yüksek ücretler Nişantaşı'nda isteniyor. Bölgede 4+1 bir daire için günlük 750 TL gibi bir ücret talep ediliyor.

KİRACIDAN KİRALIK DAİRE

Uygulama üzerinden evini kiralayanlar sadece ev sahipleri de değil. Turistlerin sık uğradığı noktalara yakın bölgelerde oturan kiracılar da evlerini günlük olarak kiraya vermek için ilan açmış durumda. Evlerin tutulacağı tarihlerde yakınlarında kalan daire sakinleri kiralama sonunda tekrardan evlerine dönerek kendilerine ek gelir kapısı açıyor.

GİRİŞİMCİLER EMLAKÇI KAPISINDA

İşin getirisinden haberdar olan kimi uyanık girişimciler ise turistlerin yoğun olarak tercih ettiği bölgelerde emlakçıların kapısını aşındırmaya başlamış bile. Uygulama üzerinden kiraya vermek üzere kiralık daire arayan girişimciler uzun süreli kontratla daire içlerine ciddi masraf yapmayı da göze alıyor.