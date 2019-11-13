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  • Son Güncelleme: 13.11.2019 09:23

'da veren hakkında soruşturma başlatıldı!

2018’de ’ye gelerek İstanbul müzesinde veren ve ardından da ’da Türk bayrağının üzerine yatarak yine çıplak poz verdiği için büyük tepki çeken manken hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına çok sayıda şikayet yapıldı. Savcılık şikayetlerin ardından soruşturma başlattı.

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı!

'da antik piramitlerin önünde ve 'teki kutsal noktalara giden ve burada verdiği için büyük tepki çeken manken , 'nin çeşitli yerlerinde de fotoğraf çektirerek tepkilere neden olmuştu. 'ya tesettürle girip çarşafını kaldırarak poz veren Papen, fotoğrafı dan paylaşmıştı.

'BEKÇİLERİ HARİCİNDE İNSANLARI ÇOK ÇEKİCİ'
Papen, "Türkiye'nin bana sunduklarından çok memnun kaldım. Yaptığımız fotoğraf çekimi için rüşvet vermiş olsam ve bayağı uğraşmış olsak da Türkiye Dünya'daki en muhteşem yerlerden biri. Yemekleri ve coğrafyası unutulmaz... Bekçileri haricinde insanları çok çekici... Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz, siz kim olduğunuzu biliyorsunuz" yorumunu paylaşmıştı.

TÜRK BAYRAĞINA UZANARAK POZ VERMİŞTİ
Türkiye turları arasında 'ya da giden mankenin verdiği pozlar arasında Türk bayrağının üstüne yattığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmış ve büyük tepkilere neden olmuştu. Türk bayrağına ve kutsal mekanları aşağıladığı gerekçesiyle 20 kişi tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikayet dilekçesinde, Papen'in Ayasofya'da cinsel organını gösterir şekilde fotoğraf çektirdiği, yine mankenin Kapadokya'da şanlı Türk bayrağını ayaklar altına alarak çıplak bir vaziyette fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşmasına dikkat çekildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Marisa Papen'in paylaştığı fotoğraflarla Türk bayrağını ve kutsal değerleri aşağıladığı anlatılan şikâyet dilekçesinde manken hakkında kamuoyu davası ve uluslararası soruşturma yapılması talep edildi. Savcılık şikâyetin ardından Belçikalı model hakkında soruşturma başlattı.

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