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  • Son Güncelleme: 06.09.2019 16:36

İmamoğlu Yenikapı şovuna devam ederken ’li belediyeler Kaftancıoğlu için otobüs kaldırdı

Başkanı ’nun israf iddiasıyla hizmet araçlarını topladığı Yenikapı’daki şovu devam ederken, ’li belediyeler hem kendi otobüsleriyle hem de kiralanan yolcu otobüsleriyle CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun duruşmasına partili taşıdı.

CHP’li belediyeler Kaftancıoğlu için otobüs kaldırdı

5 ayrı suçtan 17 yıla kadar hapis istemiyle 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İstanbul İl Başkanı 'nun duruşması, bugün Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Adliyesi'nde görülüyor.

OTOBÜSLERLE YOLLARA DÜŞTÜLER
Yeni Şafak'ın haberine göre Başkanı 'nun da katıldığı o duruşma için, İstanbul'un ve Türkiye'nin çeşitli noktalarından CHP üyeleri yola çıktı.

YETMEYİNCE DIŞARIDAN KİRALAMA YAPILDI
Söz konusu partililer için hem İstanbul'un CHP'li ilçe belediyelerinden, hem de çevre şehirlerin CHP'li belediyelerinden otobüsler kaldırıldı. Hatta bazı illerde belediye araçları yeterli gelmeyince, büyük yolcu otobüsleri kiralanarak partililerin hizmetine sunuldu.


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