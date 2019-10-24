Türkiye, güvenliği için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. 30 km. derinlikte, 120 km uzunluktaki alanda kontrolü sağladı.
Terör örgütü PKK/ YPG ardına bakmadan kaçtı. Bölge, Ankara'nın gözetimine bırakıldı. Askerimiz, Resulayn'a Türk bayrağını astı.
KONTROL BİZDE
Türkiye, sınırlarını güvence altına almak için kararlı adımlar attı. 9 Ekim'de güvenli bölge oluşturmak için Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Kısa sürede 30 kilometre derinlikte, 120 kilometre uzunlukta Tel Abyad ve Resulayn'ın da bulunduğu bölgeyi kontrol altına aldı. Bunu gören ABD, hemen Ankara'nın kapısını çaldı. Yapılan anlaşmada PKK/YPG'li hainlerin bölgeden kendi istekleriyle çıkacakları açıklandı. 120 saatte teröristler bölgeyi terk ederken, bir önemli anlaşma da Soçi'de yapıldı. 10 maddelik anlaşmaya göre, Türkiye'nin kontrol altına aldığı bölge, mülteciler yerleştirilene kadar Ankara'nın gözetimine bırakıldı. Bunun üzerine Türk ordusu, dün yeniden çizilen haritaya göre, Resulayn'a Türk bayrağını astı.
İşte, ABD ve Rusya mutabakatları sonrası çizilen son harita...
MEHMETÇİĞE DOKTOR ZİYAFETİ
Barış Pınarı Harekatı kapsamında haftalardır Türk askerinin yaralarını saran doktor ve hemşireler, bu kez mutfağa girdi, kollarını sıvadı. Mehmetçiğe dolmalar, kebaplar ve tatlılar yaptı.
Yemekleri hazırlayanlardan UMKE Görevlisi Hemşire Yelda Özçelebi, "Askerler konuşurken duydum. 'Şu yemek olsa ne iyi olurdu, şunu canım çekti' diyorlardı. Onlara sürpriz yaptık" dedi.
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