İşte Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in bugünkü "Korkma Portakal ver coşkuyu!" başlıklı yazısının o kısmı:

Suriye-Resulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını astı.

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise Mehmetçiğimizin, Türk bayrağını asmasını yayınlamadı ve nedenini şöyle açıkladı: "Belediye binasında Özgür Suriye Ordusu ve Türk askeri Türkiye bayrağı asmıştı.

Biz o görüntüyü kullanmadık. Çünkü Azez'de sıkıntı yaratmıştı. Türkiye'nin başına. Biz bu görüntüyü ilk gördüğümüz anda 'Kullanmayacağız' dedik. Ve dedik ki; 'Böyle bir görüntü nasıl veriliyor?' Savunma Bakanlığı acaba bunun farkında değil mi diye aklımızdan geçirdik. Çünkü biz oraya bayrak dikmek, işgal etmek için gitmedik. Sadece ve sadece sınır güvenliğimiz için gittik." Öncelikle söz konusu haberle ilgili sosyal medyada dolaşan videoda Portakal'ın "Mehmetçiğin bayrak asmasını kınıyorum" diye bir ifadesine rastlamadım. Yani 'bayrak asılmasını kınadı' diyerek Portakal'ın linç edilmesini doğru bulmuyorum. Ancak Portakal'ın sunucu olarak yaptığı tercih ve öne sunduğu nedenler çok saçma. Türk askeri nereye giderse, sancağını, bayrağını da yanında götürür. Bu, dünyadaki tüm ordular için geçerlidir.



Önemli, sembolik bir yer ele geçirildiğinde de bayrak oraya asılır. Yani, Portakal'ın 'Savunma Bakanlığı acaba bunun farkında mı?' diyerek öğreten adamlığa soyunması çok komik. Size mi soracaklar bayrak asıp asmamayı? Biz o topraklarda şehitler verdik, askerimizin kanı aktı, elbette o bayrak asılacak! Yoksa Portakal, Savunma Bakanlığı'nın "Fatih'cim bugün sınır güvenliği deriz, yarın orada kalıcı oluruz, belli mi olur?

Gideriz ya da kalırız, bunlar ülke politikaları. Sana şimdi bunu açıklamak mı zorundayız?" diye kendisine anlatmasını mı bekliyordu?

Portakal haber sunmayı siyaset yapmakla karıştırıyor. Kendisi, savunma bakanı mı, muhalefet lideri mi, haber spikeri mi belli değil!

Sayın Portakal, kanalının adı Fox ama Türkiye'de yayın yapıyorsun!

Ordu düşmanı ezip geçtiyse, ay yıldızlı bayrak orada dalgalanıyorsa, hiç düşünme, endişelenme.

Ver coşkuyu, yayınla o görüntüyü.

Kimse sana niye Türk bayrağını gösterdin diye sormaz! Ama göstermezsen soran çok olur!

YPG KARARGAHINA TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Rasulayn'da arama tarama faaliyetlerine devam eden Türk askeri, YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını astı.

FATİH PORTAKAL BÜYÜK ZAFERİ HAZMEDEMEDİ

Fox Tv Ana Haber sunucusu Fatih Portakal ise Mehmetçiğimizin, Resulayn'da YPG'nin sözde karargahına da Türk bayrağını asmasını bilerek yayınlamadı.

Portakal, "Biz oraya bayrak dikmeye gitmedik" diyerek neden yayınlamadığını açıkladı. Portakal ayrıca TSK'yı da bu konuda suçladı.