CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a iftiraları ve yalanları nedeniyle bir milyon liradan daha fazla tutarda tazminat ödemeye mahkum edilince çareyi CHP'lilerden haraç kesmekte buldu. Kurulan "yalan fonu"nu ise kılıfına uydurarak "özgürce konuşabilme fonu" ilan etti.

Vekillerin maaşından 3 ayda bir 5'er bin lira kesecek olan Kılıçdaroğlu konu ile ilgili Sözcü'ye konuşurken söz konusu fonun sadece kendisi için değil, bütün CHP milletvekilleri ve yöneticileri için oluşturulduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"BEN İSTEMEDİM!"

CHP Grubu'nun toplanıp kendi aralarında karar aldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlar, 'Biz söylemlerimize devam edelim. CHP'liler tazminattan çekiniyor denilmesin' demiş. Bu yüzden biz bu fona 'özgürce konuşabilme fonu' diyoruz. 21. yüzyılda anamuhalefetin böyle bir fon oluşturmak zorunda kalması demokrasimiz açısından utanç kaynağı." dedi.

MAL VARLIĞINI GÜNCELLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüksek tutardaki bu tazminatı nasıl ödediği konuşulurken, Kılıçdaroğlu'nun mal varlığının güncellendiği açıklandı.

Güncellenen mal varlığında ise Kılıçdaroğlu'nun daha önce Balıkesir Burhaniye'de bulunan yazlığının olmadığı görüldü. Kılıçdaroğlu'nun, tazminat ödemesi için yazlığı 500 bin liraya sattığı öğrenilirken, ayrıca mal beyanında 200 bin lira da borçlu olduğu görüldü.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı 13 davadan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından feragat etmişti. Aynı süreçte Kılıçdaroğlu da Erdoğan aleyhinde açtığı 3 davadan vazgeçti.

Bu arada Erdoğan adına, avukatları tarafından Kılıçdaroğlu hakkında yakın zamanda açılmış, biri 1 milyonluk, diğeri de 250 bin liralık olmak üzere iki dava daha bulunuyor.