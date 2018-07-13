CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yarı davada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödeyecek.
Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında, Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti. Yargının bu kararlarının, düzeyli,seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir" ifadesini kullandı.
Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında açılan 3 ayrı tazminat davasında toplam 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yarı davada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 95 bin TL tazminat ödeyecek.
Etiketler: CHP , Recep Tayyip Erdoğan , Kemal Kılıçdaroğlu
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