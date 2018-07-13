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Kılıçdaroğlu Erdoğan'a tazminat ödeyecek

Genel Başkanı , Başkan Erdoğan hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında açılan 3 ayrı tazminat davasında toplam 95 bin lira tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kılıçdaroğluna tazminat şoku!

Genel Başkanı , 3 yarı davada Başkan 'a 95 bin TL tazminat ödeyecek.

Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu aleyhine açtığımız üç ayrı manevi tazminat davasında, Mahkeme toplam 95 bin TL manevi tazminata hükmetti. Yargının bu kararlarının, düzeyli,seviyeli ve hakaret içermeyen bir muhalefet diline vesile olması en büyük temennimizdir" ifadesini kullandı.

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  • 13 Temmuz 2018, Cuma 10:56
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