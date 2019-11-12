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  • Son Güncelleme: 12.11.2019 09:53

Son dakika: Operasyon haberleri art arda geliyor! Çok sayıda gözaltı kararı

'da / soruşturması kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı '' kullandığı belirlenen 16 kişiden 11'i gözaltına alındı. Ayrıca, 2013 idari yargı hakimliği yazılı sınavında FETÖ’nün usulsüzlük yaptığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 ayrı ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Operasyon haberleri art arda geliyor!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca /'nin 'sivil yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, '' kullanıcısı olduğu tespit edilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda, şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Diğer 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.

2013 İDARİ YARGI HAKİMLİĞİ SINAVINDA FETÖ USULSÜZLÜĞÜ SORUŞTURMASI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 2013'te yapılan idari yargı hâkimliği yazılı sınavında, terör örgütü FETÖ/PDY mensupları tarafından usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Sınavda usulsüzlük yaptığı tespit edilen 19 ayrı ildeki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 14'ü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

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