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  • 11.11.2019 22:10
  • Son Güncelleme: 11.11.2019 22:10

'dan beri aranan FETÖ şüphelisi kadın Karaman'da yakalandı

(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Karaman'da gözaltına alındı. Şüphelinin, Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra Adana'ya götürüleceği öğrenildi.

15 Temmuz'dan beri aranıyordu! Yakalandı

(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan zanlı, Karaman'da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Karaman Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca hain darbe girişiminden bu yana aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Nurten T'yi (32) Karaman'da saklandığı evde yakaladı.

Nurten T'nin, FETÖ'nün Adana ve Mersin'de faaliyet gösteren okullarında "büyük bölge talebe mesullüğü yaptığı ve ByLock kullandığı" iddia edildi.

Şüphelinin, Karaman Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinden sonra Adana'ya götürüleceği öğrenildi.


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