Başkan Erdoğan- Trump zirvesi öncesi skandal! Teröristle görüştüler!

Terör örgütü PKK/YPG adına açıklamalar yapan Mustafa Bali, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Albay Caggins ile ülkenin kuzeyindeki Haseke'de buluştuğunu ifade etti.

ABD'Lİ KOMUTAN KÜRTÇE MESAJ PAYLAŞTI

Uluslararası Koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Myles Caggins de SDG yetkilileriyle bir araya gelerek, DAEŞ'e karşı mücadelede işbirliğinin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Albay Caggins, Twitter hesabından Kürtçe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "DAEŞ'in uyuyan hücrelerini ortadan kaldırmaya yönelik attığımız ortak adımları Mustafa Bali ve SDG sözcüsü ile konuşmak gurur vericiydi."

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

ABD'li subayın SDG'li üst düzey bir teröristle teması kritik bir tarihe denk geldi. Zira; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, 13 Kasım'da Washington'da bir araya gelecek.

Türkiye başından bu yana ABD'nin DAEŞ terör örgütüne karşı bir başka terör örgütüyle operasyon düzenlemesine karşı çıktı. Son olarak Ankara ile Washington, SDG'li teröristlerin sınırdan 30 kilometre güneye çekilmesi konusunda mutabakata varmış ve Türkiye Barış Pınarı Harekatı kapsamındaki operasyonlara ara vermişti.