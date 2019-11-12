Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.11.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 10:02

Başkan Erdoğan- Trump zirvesi öncesi skandal! Teröristle görüştüler!

’nin Fırat’ın doğusunda başlattığı ’nın ardından ’da gerçekleşecek olan Başkan Erdoğan ve Trump arasındaki zirve öncesinde skandal bir gelişme yaşandı. ABD’nin DEAŞ’la Mücadele ’nun sözcüsü Albay Cyles Caggins, terör örgütü /’nin oluşturduğu ’nin sözde üst düzey yetkilisi ile görüştü.

Başkan Erdoğan- Trump zirvesi öncesi skandal!

Terör örgütü / adına açıklamalar yapan , Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ile ülkenin kuzeyindeki Haseke'de buluştuğunu ifade etti.

ABD'Lİ KOMUTAN KÜRTÇE MESAJ PAYLAŞTI
Uluslararası Koalisyon güçleri Sözcüsü Albay Myles Caggins de yetkilileriyle bir araya gelerek, 'e karşı mücadelede işbirliğinin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti. Albay Caggins, Twitter hesabından Kürtçe yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "DAEŞ'in uyuyan hücrelerini ortadan kaldırmaya yönelik attığımız ortak adımları Mustafa Bali ve SDG sözcüsü ile konuşmak gurur vericiydi."

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA
ABD'li subayın SDG'li üst düzey bir teröristle teması kritik bir tarihe denk geldi. Zira; Cumhurbaşkanı ile ABD Başkanı , 'da Washington'da bir araya gelecek.

başından bu yana ABD'nin DAEŞ terör örgütüne karşı bir başka terör örgütüyle operasyon düzenlemesine karşı çıktı. Son olarak Ankara ile Washington, SDG'li teröristlerin sınırdan 30 kilometre güneye çekilmesi konusunda mutabakata varmış ve Türkiye kapsamındaki operasyonlara ara vermişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan- Trump zirvesi öncesi skandal! Teröristle görüştüler!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri