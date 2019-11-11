Erdoğan ve Trump görüşmesinde 7 kritik konu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'la kritik görüşme için yarın ABD'ye gidiyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları Erdoğan'ın çantasında, "Trump'ın yolladığı PKK/YPG'li terörist Mazlum Kobani'nin mektubu ve iade talebi", "Suriye için ABD ile yapılan mutabakatta gelinen nokta", "FETÖ dosyası", "Halkbank davası", "F-35'ler ve S-400'le ilgili süreç", "ABD Temsilciler Meclisi'nin kararları"nın yanı sıra "Ticaret hacmi" gibi 7 ana kritik konunun bulunacağını vurguluyor. Ziyaret için özel bir ekip detaylı çalışma yürütüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptalin eşiğine geldiği, daha önce "Soru işaretlerim var" dediği ABD seyahatine yarın başlayacak. Ankara'dan Washington'a gidecek olan Erdoğan, çarşamba günü Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile önce ikili ardından da heyetler arası bir görüşme yapacak. Erdoğan'a Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile çok sayıda üst düzey yetkilinin de yer aldığı geniş bir heyetin eşlik etmesi bekleniyor.

GÜNDEME ÖNCELİKLE BUNLAR GELECEK

Erdoğan'ın "İyi bir hazırlık yapıyoruz. Temennim odur ki gerçekten başarılı bir ziyaret olur" dediği ABD seyahatinde 7 ana başlıkta kritik konuları gündeme getireceği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre görüşmede ele alınacak konu başlıkları özetle şöyle:

1 - SURİYE VE PKK/YPG'Lİ KOBANİ: Görüşmenin ana gündemi Suriye'deki tüm gelişmeler olacak. ABD Başkanı'nın Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim'de yolladığı mektup, görüşmenin önemli başlıklarından biri. Trump, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde komutanlarından Mazlum Kobani'nin mektubunu da, bu mektubun ekinde yollamıştı. Erdoğan, "Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim. Siz bana bu mektubu, bu adamın arabulucu olmasını düşünerek gönderdiniz. Benim size söylediklerim belli. Dedim ki 'Ben böyle bir teröristi veya terör örgütünü muhatap almam" demişti. Görüşmede, bu teröristin iade dosyasının hazırlandığı ve ilgili makamlara gönderileceği ifade edilecek. Türkiye'nin terörle mücadelesinde YPG'nin de hedefte olduğu net olarak bir kez daha anlatılacak.



2 - ABD İLE MUTABAKAT: Görüşmede ikinci ana başlık, Türkiye ile ABD arasında yapılan 13 maddelik mutabakat olacak. Erdoğan, askeri ve istihbari verileri de Trump'a ileterek terör örgütünün anlaşma yapılan bölgeden tam çekilmediğini vurgulayacak. Güvenli bölge çalışmaları konusunda atılacak adımlar ile süreç de, görüşmede değerlendirile-cek.



3 - FETÖ İLE MÜCADALE: Bir konu başlığı da, FETÖ davaları ve örgütün ele başı Fethullah Gülen'in iadesi süreci olacak. Erdoğan, Trump'a, FETÖ lideriyle ilgili birçok dosya gönderildiği ancak ABD yargısının gereken adımı atmadığını ifade etmişti. Dolayısıyla Gülen'le ilgili Türkiye'nin talepleri bir kez daha dillendirilecek.



4 - HALKBANK DAVASI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyu Trump ile konuşacaklarını ifade etmişti. ABD'de savcılık, Halkbank'ı ABD'nin İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlayarak banka aleyhine dava açmıştı. İddianamede, geçen yıl Halkbank'ın eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla'nın hüküm giydiği suçlamaların benzerleri yer alıyor.



5 - F-35'LER: Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının ardından ABD'nin F-35 programından Türkiye'yi çıkarması da ele alınacak. Erdoğan, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 projesine S-400 gerekçesiyle ambargo uygulanmasına geçtiğimiz günlerde tepki göstermiş, "Bu konuda nasıl S-400'de kararımızı verip alımlarımız yaptıysak, aynı şekilde F-35 sorunu çözülmezse bu noktada da gereken adımları atarız" demişti. Erdoğan, S-400'lerin yanı sıra Patriotların da alınabileceğini gündeme getirerek, "Amerika bize Patriot verecek-se, şartlar uygun olması halinde Patriot alabiliriz. Bunu da kendilerine teklif ettik. Bu konu da Kongre'den geçmesi lazım diyorlarsa Kongre'den geçirsinler, bize teklif versinler, biz de değerlendirmemizi yapalım" sözleri dikkat çekmişti.



6 - TEMSİLCİLER MECLİSİ KARARLARI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kararları tanımadıklarını bir kez daha Trump'a aktaracak ve bu kararların tamamen siyasi olduğuna dikkat çekecek.



7 - 100 MİLYAR DOLAR HEDEFİ: İki ülke arasında 100 milyar dolar hedefiyle konulan ticaret hacmi de, görüşmenin önemli başlıklarından biri olacak. Erdoğan, TOBB, TİSK gibi iş dünyası temsilcileriyle ABD'li iş adamlarının daha fazla iletişim halinde olması için kurulması gereken mekanizmalara dikkat çekecek, karşılıklı teşviklerin hayata geçirilebileceğini Trump'a iletecek.