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  • Son Güncelleme: 11.11.2019 14:53

Son dakika: 'den sınır dışı edilen 'lıyı kabul etmedi

'nin 'de sürdürdüğü 'nda yakaladığı 'lı terörist, bugün 'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki beklemeye başladı.

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmedi

'nin 'de sürdürdüğü 'nda yakaladığı 'lı terörist, bugün 'ndan sınır dışı edildi. Yunanlıların kabul etmeyip geri gönderdiği DEAŞ'lı, Türkiye de kabul etmeyince iki ülke arasındaki beklemeye başladı.

YUNANİSTAN KABUL ETMEDİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde terörist unsurlara yönelik düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sırasında yakalanan DEAŞ'lı, tutulduğu İstanbul Göç İdaresi'nden bugün sınır dışı edilmek üzere Edirne'ye getirildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı olduğu iddia edilen DEAŞ'lı Türkiye'den sınır dışı (deport) edilmek üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na getirildi. Pazarkule'den 'a sınır dışı edilen terörist, Pazarkule Sınır Kapısı karşısındaki 'ndaki Yunanlı görevliler tarafından kabul edilmedi.

TÜRKİYE SINIR DIŞI ETTİ
Yunanlılar, DEAŞ'lı teröristi yeniden Türkiye'ye yaya olarak geri gönderdi. Türkiye'nin de kabul etmediği DEAŞ'lı iki ülke arasındaki tampon bölgede beklemeye başladı. İki ülkenin de kabul etmediği terörist, tampon bölgede bekleyişini sürdürüyor.



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