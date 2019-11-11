Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
Son dakika: Başkan Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Mamin'i kabul etti
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, yaklaşık yarım saat sürdü.
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